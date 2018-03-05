Гурам Аджоев: "Всем болельщикам "Арсенала" низкий поклон"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев после матча с "Ахматом"​ в матче 21-го тура чемпионата России (1:0) поблагодарил болельщиков и работников стадиона за помощь в проведении игры. Также он отметил, что доволен победой.

– Понятно, что всем командам тяжело играть после тренировочных сборов, трудно входить в сезон, - цитирует пресс-служба клуба Аджоева. - Нам противостоял сильный соперник, у которого было лучшее турнирное положение. Я доволен этой победой. Еще в 10 часов утра проведение матча было под вопросом из-за снегопада. Но благодаря нашим преданным болельщикам, работникам клуба и стадиона мы смогли совершить чудо и сделать условия проведения матча практически идеальными. За поле нам не стыдно, игрокам на нем было комфортно играть. Мы вместе взяли сегодня 3 очка и продолжаем двигаться вперед.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– Хочу поблагодарить каждого болельщика, который пришел сегодня поддержать на стадион "Арсенал". Видел на трибунах и семьи с детьми, и пожилых наших болельщиков. Все за нас переживали, всем низкий поклон. Рад, что команда не подвела.