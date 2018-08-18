Гурам Аджоев: "Удалением в матче с ЦСКА Безбородов перечеркнул работу тысяч людей"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев после матча 4-го тура РПЛ, в котором его команда разгромно проиграла ЦСКА (3:0), выразил недовольство работой судей. По его словам, решения арбитров повлияло на ход игры. Напомним, на матче работала судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым, который на 67-й минуте дал прямую красную карточку защитнику туляков Гие Григалаве за игру рукой.

- Красная карточка Гие Григалаве справедливая?

- Конечно, нет. В этом эпизоде вообще нарушения не было. Григалава не играл рукой. Даже если предположить, что судья ошибся, он мог показать желтую карточку, но почему-то решил удалить нашего игрока. На вопрос, по какой причине он принял именно такое решение, пусть каждый отвечает сам. Мне только непонятно, почему на чемпионате мира, где играют лучшие команды и работают лучшие рефери, используется система ВАР, а на матчах РПЛ ее нет. Ошибся - иди, посмотри и прими правильное решение.

- Удаление повлияло на исход встречи?

- Естественно повлияло. И самым непосредственным образом. Обратите внимание, удаление случилось при счете 0:1, когда ещё было достаточно игрового времени. Судья этим удалением предопределил исход встречи.

- Будете как-то реагировать? Подавать апелляцию в органы РФС и т. д.

- В этом нет никакого смысла. Переигровки не будет, результат матча не изменится. Мы придали огласке то, что случилось, потому что за игрой "Арсенала" стоит труд тысяч людей. Руководство целого региона прикладывает огромные усилия, чтобы развивался клуб и в целом российский футбол. А один человек за секунду сводит на нет эти усилия.

- Стоит ли вопрос о судьбе в "Арсенале" главного тренера команды Олега Кононова?

- Ни в коем случае. Он свою работу делает хорошо, игра команды изменилась в лучшую сторону. (Арман МКРТЧЯН)