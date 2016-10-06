Гурам Аджоев: "Тратить почти 60 миллионов рублей на аренду - ненормально"

Новый президент "Арсенала" Гурам Аджоев отметил, что надо менять ситуацию с клубной инфраструктурой. По его словам, ненормально тратить 60 миллионов рублей на аренду.

– Сегодня мы познакомились с футболистами. Видно, что ребята хотят в скором времени исправить в лучшую сторону положение дел в турнирной таблице. У ребят горят глаза, – цитирует Аджоева официальный сайт "Арсенала". – Мы будем им всячески помогать в достижении высоких результатов. Сергей Вячеславович имеет европейский опыт. Уверен, у него получится найти общий язык с ребятами.

– В данный момент клуб практически не имеет своей инфраструктуры. Какая работа будет проделана в этом направлении?

– Мы активно начнем заниматься этим вопросом. Это неправильно, когда у команды премьер-лиги практически все находится в аренде, начиная от стадиона и заканчивая клубным автобусом. Ни в одной стране, ни в одной команде в мировом футболе такого нет. Нужно найти общий язык со спонсорами, предпринимателями, чтобы это исправить. Поймите, в год команда на это тратит почти 60 миллионов рублей. Для нас это огромные деньги. Это ненормально.

– Будут ли еще какие-то перестановки в клубе?

– Пока нет. Посмотрим на то, кто как будет работать. Если взять наш дубль, то сейчас у него всего одно очко. Эту ситуацию нужно менять. Нужно сделать так, чтобы футболисты поверили в себя. Возможно, придется что-то изменить, чтобы поменялось настроение в клубе. Если не сделаем это, то ситуация с мертвой точки не сдвинется. Будем работать, и все у нас получится.