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Гурам Аджоев: "Семшов станет спортивным директором "Арсенала"? Разговора такого не было"

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Новый президент тульского "Арсенала" Гурам АДЖОЕВ. ГУРАМ АДЖОЕВ: "Я НЕ УВОЛЬНЯЛ ПАВЛОВА ИЗ "АРСЕНАЛА"

Новый президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью "СЭ" не подтвердил информацию о том, что экс-хавбек сборной России Игорь Семшов может стать спортивным директором тульского клуба. Также он отметил, что пока рано говорить о приглашении в команду вратаря Владимира Габулова, который в данный момент является свободным агентом.

– Откуда вы взяли информацию о том, что Игорь Семшов станет спортивным директором "Арсенала"? У меня, может быть, вообще такой должности не будет, - отметил Аджоев. - Разговора такого не было.

– Владимир Габулов может оказаться в "Арсенале?

– Посмотрим. Пока рано говорить об этом. До зимы еще далеко.

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