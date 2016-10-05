Гурам Аджоев: "Семшов станет спортивным директором "Арсенала"? Разговора такого не было"

Новый президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью "СЭ" не подтвердил информацию о том, что экс-хавбек сборной России Игорь Семшов может стать спортивным директором тульского клуба. Также он отметил, что пока рано говорить о приглашении в команду вратаря Владимира Габулова, который в данный момент является свободным агентом.

– Откуда вы взяли информацию о том, что Игорь Семшов станет спортивным директором "Арсенала"? У меня, может быть, вообще такой должности не будет, - отметил Аджоев. - Разговора такого не было.

– Владимир Габулов может оказаться в "Арсенале?

– Посмотрим. Пока рано говорить об этом. До зимы еще далеко.