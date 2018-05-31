10:39 | Футбол — РФПЛ

Гурам Аджоев: "Планируем объявить нового главного тренера "Арсенала" до 15 июня"

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Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал, когда команда объявит о назначении нового главного тренера. Ранее руководитель сообщал, что имя нового наставника команды будет объявлено до 3 июня.

Напомним, что по собственному желанию этот пост покинул Миодраг Божович, который привел команду к 7-му месту в чемпионате России.

– Пока нет понимания относительно нового тренера, есть много кандидатов. Время у нас еще есть, планируем объявить до 15 июня, – цитирует ТАСС Аджоева. – Команда соберется и выйдет из отпуска 18 июня.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5251207

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