Гурам Аджоев: "Планируем объявить нового главного тренера "Арсенала" до 15 июня"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал, когда команда объявит о назначении нового главного тренера. Ранее руководитель сообщал, что имя нового наставника команды будет объявлено до 3 июня.

Напомним, что по собственному желанию этот пост покинул Миодраг Божович, который привел команду к 7-му месту в чемпионате России.

– Пока нет понимания относительно нового тренера, есть много кандидатов. Время у нас еще есть, планируем объявить до 15 июня, – цитирует ТАСС Аджоева. – Команда соберется и выйдет из отпуска 18 июня.