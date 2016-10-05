Гурам Аджоев: "Перед "Арсеналом" поставлена задача сохранить прописку в премьер-лиге"

Новый президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью "СЭ" рассказал, что переговоры с клубом премьер-лиги начались около недели назад. Также он сообщил, что перед клубом поставлена задача сохранить прописку в высшем дивизионе страны.

– Где-то неделю назад начались предварительные разговоры, - отметил Аджоев. - Команда не очень хорошо выступает в чемпионате России, хромает. Мне предложили – я согласился.

– Довольно рискованный шаг.

– Я все хорошо обдумал. Если бы команда шла на первом месте, меня бы и не пригласили. Так что готов к трудной работе.

– Какая поставлена задача?

– Сохранить прописку в премьер-лиге. Кроме того, нужно, чтобы зрители вернулись на стадион, увеличить посещаемость.