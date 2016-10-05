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Гурам Аджоев: "Перед "Арсеналом" поставлена задача сохранить прописку в премьер-лиге"

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Новый президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью "СЭ" рассказал, что переговоры с клубом премьер-лиги начались около недели назад. Также он сообщил, что перед клубом поставлена задача сохранить прописку в высшем дивизионе страны.

 
Новый президент тульского "Арсенала" Гурам АДЖОЕВ. ГУРАМ АДЖОЕВ: "Я НЕ УВОЛЬНЯЛ ПАВЛОВА ИЗ "АРСЕНАЛА"

– Где-то неделю назад начались предварительные разговоры, - отметил Аджоев. - Команда не очень хорошо выступает в чемпионате России, хромает. Мне предложили – я согласился.

– Довольно рискованный шаг.

– Я все хорошо обдумал. Если бы команда шла на первом месте, меня бы и не пригласили. Так что готов к трудной работе.

– Какая поставлена задача?

– Сохранить прописку в премьер-лиге. Кроме того, нужно, чтобы зрители вернулись на стадион, увеличить посещаемость.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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GalacticBoy

Ну,это уж как получится.Если что так сразу можно в ФНЛ!

14:19

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