Гурам Аджоев - о Кононове в "Спартаке": "Разговоры идут, но он наш тренер. Пока"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в субботу, в день матча 13-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" в Москве, ответил на вопрос о будущем главного тренера оружейников Олега Кононова. Специалист является основным кандидатом на пост главного тренера "Спартака", клубы при этом должны согласовать размер компенсации за разрыв его действующего контракта. Фрагмент интервью Аджоева в воскресенье был показан в прямом эфире программы "После футбола" на телеканале "Матч".

– Пока он работает в "Арсенале". И остается нашим главным тренером. Пока, – сказал Аджоев. – Уходит ли он в "Спартак"? Разговоры идут, но он наш тренер. Пока.

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