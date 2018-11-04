22:22 | Футбол — РПЛ

Гурам Аджоев - о Кононове в "Спартаке": "Разговоры идут, но он наш тренер. Пока"

Обсудить
0

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в субботу, в день матча 13-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" в Москве, ответил на вопрос о будущем главного тренера оружейников Олега Кононова. Специалист является основным кандидатом на пост главного тренера "Спартака", клубы при этом должны согласовать размер компенсации за разрыв его действующего контракта. Фрагмент интервью Аджоева в воскресенье был показан в прямом эфире программы "После футбола" на телеканале "Матч".

– Пока он работает в "Арсенале". И остается нашим главным тренером. Пока, – сказал Аджоев. – Уходит ли он в "Спартак"? Разговоры идут, но он наш тренер. Пока.

"Спартак" и тренер. Осенний марафон //
Олег Кононов: "Спартак"? Конкретика будет, когда будут говорить два клуба" //
Кого выбрать "Спартаку" Карпина или Кононова? Мнения журналистов "СЭ" //
Олег Кононов: "Спартак"? Я ничего не знаю"

Опрос

Кто должен тренировать московский "Спартак"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...