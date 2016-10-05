Гурам Аджоев: "Не имею отношения к увольнению Павлова"

Новый президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью "СЭ" признался, что не принимал участия в увольнении Сергея Павлова с поста главного тренера команды. Также он назвал дату, когда станет известно имя нового наставника команды.

– Почему решили расстаться с Сергеем Павловым? Последние два матча команда сыграла вничью, едва не победила "Локомотив".

– А я-то здесь причем? Я его не брал на работу, я и не увольнял, - ответил Аджоев. - Какое отношение я имею к его отставке? Меня сегодня назначили, а его вчера уволили. Так что я даже его не видел.

– Неужели с вами не обсуждали его кандидатуру?

- Нет. Сегодня состоялся попечительский совет, а Павлов покинул клуб вчера.

– Правда, что главным тренером "Арсенала" станет Сергей Кирьяков?

– Мы вам все скажем в четверг.