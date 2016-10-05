14:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гурам Аджоев: "Не имею отношения к увольнению Павлова"

0
0
0

Новый президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью "СЭ" признался, что не принимал участия в увольнении Сергея Павлова с поста главного тренера команды. Также он назвал дату, когда станет известно имя нового наставника команды.

 
Новый президент тульского "Арсенала" Гурам АДЖОЕВ. ГУРАМ АДЖОЕВ: "Я НЕ УВОЛЬНЯЛ ПАВЛОВА ИЗ "АРСЕНАЛА"

– Почему решили расстаться с Сергеем Павловым? Последние два матча команда сыграла вничью, едва не победила "Локомотив".

– А я-то здесь причем? Я его не брал на работу, я и не увольнял, - ответил Аджоев. - Какое отношение я имею к его отставке? Меня сегодня назначили, а его вчера уволили. Так что я даже его не видел.

– Неужели с вами не обсуждали его кандидатуру?

- Нет. Сегодня состоялся попечительский совет, а Павлов покинул клуб вчера.

– Правда, что главным тренером "Арсенала" станет Сергей Кирьяков?

– Мы вам все скажем в четверг.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ