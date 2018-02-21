Гурам Аджоев: "Надеюсь, Дзюба проявит себя в "Арсенале" и получит шанс на ЧМ-2018"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев выразил мнение, что клуб удачно провел зимнюю трансферную кампанию. Сегодня стало известно, что туляки арендовали у "Сент-Этьена" хавбека Хабиба Майга до конца сезона. Ранее клуб взял в аренду у "Зенита" защитника Ивана Новосельцева и нападающего Артема Дзюбу.

- У нас сломался опорный полузащитник Боурчану, поэтому мы уже два месяца ищем замену. Майга - хороший молодой игрок, долго за ним следим. Давно искали футболиста на эту позицию, а у "Сент-Этьена" недавно там появился новый опорник. Удалось взять Майга в аренду.

- Майга - 22. Такой молодой игрок способен усилить "Арсенал"?

- Конечно, он усилит. Для этого мы его и берём. Он выступал за юношескую и молодежную сборные своей страны. А прошлой осенью получил вызов и в главную сборную.

- Новосельцев и Дзюба. Какие первые впечатления?

- Доволен новичками. Они уже, можно сказать, влились в коллектив. Прибавляют с каждой тренировкой, набирают форму.

- Как вам удалось договориться с Дзюбой? Тяжелые ли были переговоры с "Зенитом"?

- Хотел бы поблагодарить президента "Зенита" Сергея Фурсенко. Руководство питерцев пошло навстречу. Они поняли, что игроку нужна практика. Надеюсь, футболист принесет пользу и нам, и, проявив себя, получит шанс помочь сборной России на чемпионате мира.

- У вас есть уверенность, что Дзюба может попасть в сборную на чемпионат мира?

- Все зависит от него. Тренеры смотрят за всеми. Он же хороший бомбардир. Будет забивать - на него обратят внимание. Ему не хватало игровой практики. Теперь будет доказывать, в первую очередь, себе, а затем и всем остальным, на что он способен.

- Зимней трансферной кампанией довольны?

- В принципе, да. На данном этапе подписали всех, кого хотели. (Ярослав СУСОВ)