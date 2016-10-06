Гурам Аджоев: "Карпин? У нас главный тренер – Кирьяков"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал назначение на должность главного тренера команды Сергея Кирьякова, отметив, что у специалиста есть большой опыт работы в юношеской сборной России. По его словам, о составе тренерского штаба станет известно в ближайшее время.
– Почему остановились на кандидатуре Кирьякова?
– Он работал в юношеской сборной России, у него есть опыт. Все мы помним, что Сергей был прекрасным футболистом. Теперь у него появилась возможность поработать главным в клубе премьер-лиги.
– Кто войдет в тренерский штаб Кирьякова?
– Об этом вы узнаете в ближайшие дни.
– Были разговоры, что "Арсенал" может возглавить Карпин…
– У нас уже есть главный тренер.
– В связи со сменой руководства клуба задачи на сезон корректировались?
– Мы должны выигрывать в каждом матче. Это позволит вернуть болельщиков на стадион.
– Какие-то изменения в руководящем составе клуба еще будут?
– Узнаете в ближайшие дни. (Сергей АСТАХОВ)
ЦСКА 71
это начало конца, великий спец по просиранию денег в пустоту, за что это Туле досталось? Как говорится-НЕ ВЕРЮ!!! Ни в него, ни уж тем более в Кирьякова.
15:36