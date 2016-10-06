Гурам Аджоев: "Карпин? У нас главный тренер – Кирьяков"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал назначение на должность главного тренера команды Сергея Кирьякова, отметив, что у специалиста есть большой опыт работы в юношеской сборной России. По его словам, о составе тренерского штаба станет известно в ближайшее время.

– Почему остановились на кандидатуре Кирьякова?

– Он работал в юношеской сборной России, у него есть опыт. Все мы помним, что Сергей был прекрасным футболистом. Теперь у него появилась возможность поработать главным в клубе премьер-лиги.

– Кто войдет в тренерский штаб Кирьякова?

– Об этом вы узнаете в ближайшие дни.

– Были разговоры, что "Арсенал" может возглавить Карпин…

– У нас уже есть главный тренер.

– В связи со сменой руководства клуба задачи на сезон корректировались?

– Мы должны выигрывать в каждом матче. Это позволит вернуть болельщиков на стадион.

– Какие-то изменения в руководящем составе клуба еще будут?

– Узнаете в ближайшие дни. (Сергей АСТАХОВ)