Гурам Аджоев: "Хочу, чтобы "Арсенал" встал на победные рельсы"

Новый президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев надеется, что его команда встанет на победные рельсы. Также он отметил, что в ближайшие дни станет известно имя преемника Сергея Павлова, который был сегодня уволен с поста главного тренера.

– Хочу, чтобы команда встала на победные рельсы, - цитирует пресс-служба клуба Аджоева. - Тула по-настоящему футбольный город, "Арсенал" поддерживают и в горе, и в радости. Мы сделаем все, чтобы заполняемость на нашем стадионе с каждой игрой увеличивалась.

– Когда станет известно имя главного тренера?

– На днях. Возможно, мы определимся с кандидатурой уже завтра.

– Что хотели бы сказать тульским болельщикам?

– Нужно запастись терпением и поддерживать команду.