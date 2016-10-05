Гурам Аджоев: "Хочу, чтобы "Арсенал" встал на победные рельсы"

Новый президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев надеется, что его команда встанет на победные рельсы. Также он отметил, что в ближайшие дни станет известно имя преемника Сергея Павлова, который был сегодня уволен с поста главного тренера.
– Хочу, чтобы команда встала на победные рельсы, - цитирует пресс-служба клуба Аджоева. - Тула по-настоящему футбольный город, "Арсенал" поддерживают и в горе, и в радости. Мы сделаем все, чтобы заполняемость на нашем стадионе с каждой игрой увеличивалась.
– Когда станет известно имя главного тренера?
– На днях. Возможно, мы определимся с кандидатурой уже завтра.
– Что хотели бы сказать тульским болельщикам?
– Нужно запастись терпением и поддерживать команду.
Дополнительная информация
http://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/guram-adzhoev-khochu-chtoby-komanda-vstala-na-pobednye-relsy/
честный человечишко
Это Арсенал. Здесь не рельсы, а системы наведения...
13:28
Gonzo_7
первым решением Аджоева должно быть заявление об отставке, тогда шансы есть
13:19
HONESTO
развалит арсенал,а жаль.Симпатичная команда,Павлова жаль
13:17
tryam
чемпион прям)
13:15