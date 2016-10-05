12:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гурам Аджоев: "Хочу, чтобы "Арсенал" встал на победные рельсы"

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Новый президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев надеется, что его команда встанет на победные рельсы. Также он отметил, что в ближайшие дни станет известно имя преемника Сергея Павлова, который был сегодня уволен с поста главного тренера.

– Хочу, чтобы команда встала на победные рельсы, - цитирует пресс-служба клуба Аджоева. - Тула по-настоящему футбольный город, "Арсенал" поддерживают и в горе, и в радости. Мы сделаем все, чтобы заполняемость на нашем стадионе с каждой игрой увеличивалась.

– Когда станет известно имя главного тренера?

– На днях. Возможно, мы определимся с кандидатурой уже завтра.

– Что хотели бы сказать тульским болельщикам?

– Нужно запастись терпением и поддерживать команду.

Дополнительная информация

http://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/guram-adzhoev-khochu-chtoby-komanda-vstala-na-pobednye-relsy/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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честный человечишко

Это Арсенал. Здесь не рельсы, а системы наведения...

13:28

Gonzo_7

первым решением Аджоева должно быть заявление об отставке, тогда шансы есть

13:19

HONESTO

развалит арсенал,а жаль.Симпатичная команда,Павлова жаль

13:17

tryam

чемпион прям)

13:15

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