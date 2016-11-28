Гурам Аджоев: "Главное сейчас - не смотреть в турнирную таблицу"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев, подводя промежуточные итоги выступления команды в первом круге чемпионата России, отметил, что под конец календарного года многие игроки не могут помочь команде из-за травм. По словам руководителя, тульскому коллективу нужно как можно скорее выбираться из подвала турнирной таблицы.

- Под занавес года у команды накопилось очень много травмированных, - приводит официальный сайт "Арсенала" слова Аджоева. - Есть серьезные кадровые проблемы в линии атаки. А после игры в Перми мы потеряли сразу двух игроков основного состава - Брауна Форбса и Александра Денисова. Так что две последние игры для нашей команды будут крайне сложными, но при этом и важными. Нужно выбираться из подвала турнирной таблицы.

- Как выбраться из этого положения?

- Еще больше работать. Пусть скажу банальность, но нужно в каждом матче переигрывать соперника и выкладываться на 200 процентов. И тогда футбольной бог тебя обязательно вознаградит.

- У команды в этом году осталось два матча, возможно ли взять в них шесть очков?

- Всегда нужно стремиться к максимуму. Главное сейчас – не смотреть на турнирную таблицу. Каждый матч должен быть решающим, в каждом матче нужно играть на победу. Многим футболистам нужно ломать психологию, учиться побеждать. Вместе у нас все получится. Мы не хотим подводить своих болельщиков. Это политика каждого игрока и всего тренерского штаба.