Гурам Аджоев: "Габулов лично приехал ко мне и попросил отпустить его в "Брюгге"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал подробности ухода вратаря Владимира Габулова в "Брюгге". По его словам, тульский клуб не хотел удерживать 34-летнего голкипера против его воли. Соглашение бельгийского клуба с 34-летним вратарем рассчитано на 1,5 года.

– Хочу сказать, что Владимир лично приехал ко мне и попросил отпустить его попробовать свои силы в бельгийском клубе, – цитирует Аджоева официальный сайт "Арсенала". – Думаю, болельщики должны понимать, что удерживать игрока против его воли и не дать ему воспользоваться шансом поиграть в Европе в составе многократного чемпиона Бельгии и постоянного участника еврокубков – это неправильно. Взвесив все "за" и "против", мы приняли решение отпустить Владимира в "Брюгге".

Отметим, что Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению между сторонами финансовые условия перехода не разглашаются. За год, проведенный в составе "Арсенала", Габулов сделал для "Арсенала" очень много и стал одним из творцов нынешних побед оружейников в премьер-лиги. Желаю Владимиру быстрее адаптироваться в новой команде, крепкого здоровья и новых побед на европейской арене.