14:55 | Футбол — РФПЛ

Гурам Аджоев: "Габулов лично приехал ко мне и попросил отпустить его в "Брюгге"

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Президент "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал подробности ухода вратаря Владимира Габулова в "Брюгге". По его словам, тульский клуб не хотел удерживать 34-летнего голкипера против его воли. Соглашение бельгийского клуба с 34-летним вратарем рассчитано на 1,5 года.

 
Владимир ГАБУЛОВ.Седина в Бельгию. Габулов в "Брюгге" – что это такое

– Хочу сказать, что Владимир лично приехал ко мне и попросил отпустить его попробовать свои силы в бельгийском клубе, – цитирует Аджоева официальный сайт "Арсенала". – Думаю, болельщики должны понимать, что удерживать игрока против его воли и не дать ему воспользоваться шансом поиграть в Европе в составе многократного чемпиона Бельгии и постоянного участника еврокубков – это неправильно. Взвесив все "за" и "против", мы приняли решение отпустить Владимира в "Брюгге".

Отметим, что Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению между сторонами финансовые условия перехода не разглашаются. За год, проведенный в составе "Арсенала", Габулов сделал для "Арсенала" очень много и стал одним из творцов нынешних побед оружейников в премьер-лиги. Желаю Владимиру быстрее адаптироваться в новой команде, крепкого здоровья и новых побед на европейской арене.

Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/guram-adzhoev-zhelayu-vladimiru-bystree-adaptirovatsya-v-novoy-komande-/

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (1)
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tusar-67

А Поклонская дала добро или нет????))))

16:41