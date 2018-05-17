Гурам Аджоев: "Дзюба, Джорджевич и Новосельцев возвращаются в "Зенит", Ткачев - в ЦСКА"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о будущем игроков, выступающих в тульской команде на правах аренды. По его словам, форварды Артем Дзюба и Лука Джорджевич, а также защитник Иван Новосельцев и хавбек Сергей Ткачев пока возвращаются в свои родные клубы.

Отмечается, что 31-летний Защитник Кирилл Комбаров, контракт которого истекает в ближайшее время, пока клуб не покинет.

– Сейчас Дзюба, Джорджевич и Новосельцев возвращаются в "Зенит", а Ткачев – в ЦСКА, – цитирует ТАСС Аджоева. – Это же касается других арендованных футболистов. Игрокам надо немного отдохнуть, поэтому свое будущее они будут обсуждать позднее, пока преждевременно об этом говорить. Думаю, мы пообщаемся с Кириллом Комбаровым, он пока никуда не уходит. Но сейчас надо всем отдохнуть.

Выделять по итогам сезона кого-то одного было бы неправильно, потому что у нас одна команда, которая провела очень хороший сезон. Абсолютно все в клубе, в команде, кто помог добиться этого результата, заслужили похвалы. Арендованные игроки внесли свой вклад, но футбол – это командный вид спорта.

"Арсенал" завершил сезон на седьмом месте чемпионата России, набрав 42 очка. 29-летний Дзюба в составе клуба провел 10 матчей и отличился шестью голами и тремя результативными передачами. 23-летний Джорджевич в 24 матчах отправил в ворота соперников семь мячей.

В свою очередь 26-летний Новосельцев провел за "Арсенал" всего две игры, отличившись одной желтой карточкой. А 28-летний Ткачев в 29-ти матчах забил шесть голов и отдал четыре результативных паса.

Комбаров в 24 играх за туляков отдал девять голевых передач, но в ворота соперников не забил ни разу.

Артем Дзюба: "Тула, спасибо за все!" //

Гурам Аджоев: "Для "Арсенала" этот сезон был успешным"