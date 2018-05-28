Гурам Аджоев: "Дзюба – большой футболист и хороший человек"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев выразил свое мнение о человеческих и профессиональных качествах нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Форвард играл за тульский клуб этой весной на правах аренды.

- Артем – большой футболист и хороший человек, - приводит официальный сайт "Арсенала" слова Аджоева. - Ему нужна была игровая практика, которую мы ему и предоставили. Хочу сказать спасибо президенту "Зенита" Сергею Фурсенко, который пошел навстречу форварду и не стал чинить препятствий по его переходу в наш клуб. Артем полностью оправдал доверие. За Дзюбу лучше всего говорит его статистика в "Арсенале". В десяти турах он забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Это характеризует его как большого профессионала. Игра в весенней части чемпионата позволила ему снова войти в состав национальной сборной. Приятно, что в этом мы приняли непосредственное участие.

Напомним, в завершившемся сезоне "Арсенал" занял седьмое место в премьер-лиге, это наивысший результат за всю историю тульского клуба.