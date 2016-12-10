Президент "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал "СЭ", что зимой клуб планирует усилить каждую линию. Он отметил, что туляки ведут переговоры с потенциальными новичками, но имен называть не стал.

– Вы говорили, что зимой "Арсенал" проведет мощную трансферную кампанию. Ведется ли работа в этом направлении?

– Пока все находятся в отпусках, но работа в процессе.

– Появилась информация, что среди новичков будут Виталий Дьяков и Кирилл Комбаров.

– Имен называть не могу, это может только навредить. Все, что могу сказать, мы ведем переговоры с потенциальными новичками. Когда подпишем контракты, тогда все узнаете.

– На какие позиции рассматриваются игроки?

– Усиливать необходимо каждую линию.

– После одного из матчей болельщики создали петицию с требованием уволить главного тренера. Как восприняли такой ход?

– Ребята уже извинились. Они погорячились. А после победы над "Анжи" были и письма с благодарностями. Плотность в таблице высокая – одна-две победы, и ты уже поднялся в середину. Нужно время, чтобы исправить турнирное положение. (Сергей АСТАХОВ)