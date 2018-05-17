Гурам Аджоев: "Для "Арсенала" этот сезон был успешным"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев назвал сезон-2017/18 удачным для тульской команды, которая завершила чемпионат России на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 42 очка. Он также отметил, что руководство клуба провело хорошую трансферную кампанию и не ошиблось ни в одном приобретенном игроке.

Чемпионом РФПЛ​ стал "Локомотив" с активом в 60 очков.

– Для нас сезон был успешный, потому что перед чемпионатом мы обозначили цель – попадание в первую десятку в турнирной таблице, – цитирует ТАСС Аджоева. – В итоге, как известно, "Арсенал" занял седьмое место. Хотел бы поблагодарить абсолютно всех, кто помог добиться этого результата – это и администрация клуба, и спортивный корпус, и наш 12-й игрок – болельщики. В нынешнем сезоне мы обновили рекорд посещаемости клуба и по этому показателю тульский "Арсенал" в числе лидеров РФПЛ – это наше общее достижение, которое является не менее важным, чем место команды в таблице. Конечно, мы очень благодарны губернатору Тульской области Алексею Дюмину за поддержку, которую он оказывает клубу, без нее наши успехи были бы невозможны.

У нас ребята поверили, что в команде все стабильно, тренерский штаб хорошо работал, мы провели хорошую трансферную кампанию, не ошиблись ни в одном приобретении. Когда есть материал, все зависит от тренера, а когда его нет – главное не ошибиться в выборе игроков. Это трудная работа, с которой мы справились.

Что касается Лиги Европы, то к участию в этом турнире нужно серьезно готовиться – надо готовить инфраструктуру, развивать клуб. Мы к этому идем, но здесь все важно делать планомерно, без резких движений, иначе может возникнуть вопрос: зачем мы туда пришли? Нужна стабильность: если ты попадаешь в еврокубки, нужно каждый раз подтверждать этот уровень, а не приходить туда на один раз. Для серьезного результата нужно время.

"Арсенал" в борьбе за попадание в еврокубки проиграл "Уфе", котора завершила чемпионат на шестом месте с активом в 43 очка.