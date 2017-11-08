Гурам Аджоев: "Божович оправдывает приглашение на пост главного тренера "Арсенала"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев отметил, что главный тренер туляков Миодраг Божович – максималист. Аджоев также добавил, что специалист оправдывает свое приглашение в команду.

– Прекрасно помню, как Божович работал в России, – цитирует "Р-Спорт" Аджоева. – Почему остановились на его кандидатуре? Он максималист. А (форварда Луку) Джорджевича мы имели возможность взять в аренду. С игроком договорились. Слава богу и один, и второй оправдывают свое приглашение.

Напомним, что "Арсенал" занимает 7-е место турнирной таблицы чемпионата России набрав 23 очка в 16-ти матчах.