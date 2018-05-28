Гурам Аджоев: "Арсеналу необходимо закрепиться на завоеванных позициях"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев сказал, что бюджет клуба на новый сезон будет незначительно увеличен по сравнению с чемпионатом России-2017/18. Он отметил, что "оружейники" продолжат комплектовать состав команды за счет свободных агентов и игроков, взятых в аренду.

– Какие задачи будут поставлены перед "Арсеналом" в новом сезоне?

– Нам предстоит строительство новой команды, – цитирует пресс-служба тульского "Арсенала" Аджоева. – Будет сложно, но у нас такой опыт уже имеется. Не стану делать громких заявлений, необходимо закрепиться на завоеванных позициях. А там, как пойдет. Вы сами знаете: аппетит приходит во время еды.

– Многих интересует бюджет "Арсенала", он как-то изменится по сравнению с прошлым сезоном?

– Увеличится, но несущественно. Это не позволит увеличить затраты на трансферы, но поможет клубу сохранить стабильность в финансовом плане. Могу сказать, что "Арсенал" один из немногих клубов, у кого нет задолженностей перед футболистами ни по зарплате, ни по премиальным. Наши футболисты уверены в завтрашнем дне – это очень важно.

– Как планируете укрепляться в летнее межсезонье?

– Наш бюджет пока не позволяет покупать футболистов. Ищем добротных игроков среди свободных агентов и тех, кого можем взять в аренду. В таком режиме работаем уже второй год и, судя по результату, у нас все получается. Уверен, что и в этом сезоне мы сделаем правильный выбор в пользу игроков, которые нас смогут усилить.

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