17:20 | Футбол — РФПЛ

Гурам Аджоев: "Арсенал" не собирается останавливаться на достигнутом"


Президент "Арсенала" Гурам Аджоев после матча 16-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:1) отметил, что команда уходит на перерыв, связанный с матчами сборных, с хорошим настроением. Тульский клуб на данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.

- Провели хороший матч: в целом и от качества игры, и естественно, от результата есть удовлетворение, - приводит "Р-Спорт" слова Аджоева. - Плюс не надо забывать, что это Хабаровск, длинный перелет, смена часовых поясов. Очень немногим командам удается увезти три очка отсюда. Уходим на перерыв, связанный с играми сборных, с хорошим настроением.

Но аппетит приходит во время еды: останавливаться на достигнутом не собираемся и будем ставить задачу побеждать в каждой следующей игре. Тем более наш пример как раз показывает, что ничего невозможного в этом нет.

СКА-Хабаровск - Арсенал Т

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171105/1128273992.html

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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