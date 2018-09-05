19:38 | Футбол — РПЛ

Гулиев рассказал, почему выбрал школу "Спартака" в детстве

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Полузащитник "Ростова"  Аяз Гулиев заявил, что в детстве выбрал школу "Спартака" из-за того, что ее воспитанники пользуются спросом в чемпионате России.

 В 5 лет я попал в школу "Спартака", - цитирует официальный сайт "Ростова" Гулиева. - Тогда еще не было набора, меня отдали в команду на год старше. Почему сделал такой выбор? Видимо, потому что воспитанников этого клуба можно встретить почти во всех командах высшей лиги. Наверное, отец знал об этом. А может, потому что он болеет за эту команду.

Гулиев выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Хавбек перешел в "Ростов" летом 2018 года, подписав с дончанами 4-летний контракт.

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11922

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