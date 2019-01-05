Гулиев поехал с "Ростовом" на первый зимний сбор

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев​ отправился вместе с командой на первый зимний сбор в Турцию.

Ранее сообщалось, что "Спартак" в самое ближайшее время объявит о переходе игрока. Футболист, якобы, согласовал с красно-белыми клубом условия личного контракта. Трансфер обошелся бы "Спартаку" в 60 миллионов рублей. Однако игрок присутствует на фотографиях команды с первого сбора в Турции.

Гулиев – воспитанник "Спартака", однако за первую команду не провел ни одного матча. Он защищал цвета "Спартака-2" в ПФЛ и ФНЛ, а также уходил в аренду в "Анжи". В "Ростове" он выступает с начала 2018 года.

В текущем сезоне на счету Гулиева 14 матчей, 1 гол и 2 передачи в чемпионате России и одна игра в Кубке страны.

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