Гулиев - о сходстве с Нурмагомедовым: "В "Ростове" тоже называли Хабибом. Не удивлен"

Новичок "Спартака" полузащитник Аяз Гулиев в интервью пресс-службе клуба рассказал, что не может плохо относиться к сравнениям с знаменитым бойцом смешанного стиля, чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, что перед первой тренировкой красно-белых в Дубае болельщики приветствовали игрока криками "Хабиб, иди сюда!".
– За внешнее сходство с известным бойцом вас в команде то и дело называют Хабибом. Как относитесь к таким сравнениям?
– Плохо относиться точно не могу, потому что Хабиб – достойный человек. В "Ростове" тоже так называли. Поэтому не удивлен.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-01-10-ayaz_guliyev_spartak_predlozhil_vernutsya__soglasilsya_srazu/
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