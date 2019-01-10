Гулиев - о сходстве с Нурмагомедовым: "В "Ростове" тоже называли Хабибом. Не удивлен"

Новичок "Спартака" полузащитник Аяз Гулиев в интервью пресс-службе клуба рассказал, что не может плохо относиться к сравнениям с знаменитым бойцом смешанного стиля, чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, что перед первой тренировкой красно-белых в Дубае болельщики приветствовали игрока криками "Хабиб, иди сюда!".

– За внешнее сходство с известным бойцом вас в команде то и дело называют Хабибом. Как относитесь к таким сравнениям?

– Плохо относиться точно не могу, потому что Хабиб – достойный человек. В "Ростове" тоже так называли. Поэтому не удивлен.

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Гулиева в "Спартаке" встретили криками "Хабиб, давай сюда!"