Гулиев и Селихов в старте "Спартака" на контрольный матч с ташкентским "Локомотивом"

"Спартак" объявил стартовый состав на первый контрольный матч 2019 года против ташкентского "Локомотива" в Дубае (ОАЭ).

Состав "Спартака": Селихов, Рассказов, Миронов, Джикия, Комбаров, Гулиев, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Ханни, Адриану.

Запасные: Максименко, Кутепов, Айртон, Гапонов, Маслов, Умяров, Зобнин, Глушенков, Мельгарехо, Мелкадзе, Педро Роша.

"Спартак" – "Локомотив": контрольный матч, онлайн-трансляция, 16 января, начало – в 14.00 (мск).