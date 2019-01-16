Гулиев и Селихов в старте "Спартака" на контрольный матч с ташкентским "Локомотивом"

"Спартак" объявил стартовый состав на первый контрольный матч 2019 года против ташкентского "Локомотива" в Дубае (ОАЭ).
Состав "Спартака": Селихов, Рассказов, Миронов, Джикия, Комбаров, Гулиев, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Ханни, Адриану.
Запасные: Максименко, Кутепов, Айртон, Гапонов, Маслов, Умяров, Зобнин, Глушенков, Мельгарехо, Мелкадзе, Педро Роша.
"Спартак" – "Локомотив": контрольный матч, онлайн-трансляция, 16 января, начало – в 14.00 (мск).
📋 Наш состав на контрольный матч против ташкентского @LokomotivUzb– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 января 2019 г.
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Трансляция в 14:00 мск:
📺 https://t.co/NYRkLvY4Oq
📱 мобильное приложение#Спартак #СпартакЛокомотив #Spartak #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/2uAHn2SXiC
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