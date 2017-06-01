Губерниев ответил Орлову

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил своему питерскому коллеге Геннадию Орлову, который в интервью "СЭ" рассказал, что "На "Матч ТВ" почти все – спартаковцы". По словам Губерниева, сотрудники канала поддерживают "Металлист" из Королева.

"Вниманию Геннадия Орлова и других достойных людей! На "Матч ТВ" всегда болели, болеют и будут болеть за "Металлист" Королев! Один канал – одна команда!", – написал Губерниев.

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