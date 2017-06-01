18:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Губерниев ответил Орлову

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил своему питерскому коллеге Геннадию Орлову, который в интервью "СЭ" рассказал, что "На "Матч ТВ" почти все – спартаковцы". По словам Губерниева, сотрудники канала поддерживают "Металлист" из Королева.

"Вниманию Геннадия Орлова и других достойных людей! На "Матч ТВ" всегда болели, болеют и будут болеть за "Металлист" Королев! Один канал – одна команда!", – написал Губерниев.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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pushgun

Губерниев не в себе. В биатлоне болеет за всех. В футболе на нац. уровне за сб. Дании, а на клубном за Металлист.

19:25

Хряк

Орлову уже снится красно-белая секта )))

19:24

pushgun

"Наркотики это конечно хорошо, но дома нужно иметь и мясные закусочки"

19:23

Bibigon2000

удар веслом по голове не проходит даром....

19:22

avu1956

Губерниев наверное после посещения камеди клаб, только там, так такой плоский тупизм.

19:19

Millwall82

Интересно за кого и кому болеют под столом Тартакова и Орзул?) Тинатин то понятно кому)

19:03

DMaster

Металлист Королев и рокер Царев.

18:58