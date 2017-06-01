Губерниев ответил Орлову

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил своему питерскому коллеге Геннадию Орлову, который в интервью "СЭ" рассказал, что "На "Матч ТВ" почти все – спартаковцы". По словам Губерниева, сотрудники канала поддерживают "Металлист" из Королева.
"Вниманию Геннадия Орлова и других достойных людей! На "Матч ТВ" всегда болели, болеют и будут болеть за "Металлист" Королев! Один канал – одна команда!", – написал Губерниев.
Геннадий Орлов и Кирилл Набутов: "Фурсенко сказал, что Манчини рвется в бой!"
pushgun
Губерниев не в себе. В биатлоне болеет за всех. В футболе на нац. уровне за сб. Дании, а на клубном за Металлист.
19:25
Хряк
Орлову уже снится красно-белая секта )))
19:24
pushgun
"Наркотики это конечно хорошо, но дома нужно иметь и мясные закусочки"
19:23
Bibigon2000
удар веслом по голове не проходит даром....
19:22
avu1956
Губерниев наверное после посещения камеди клаб, только там, так такой плоский тупизм.
19:19
Millwall82
Интересно за кого и кому болеют под столом Тартакова и Орзул?) Тинатин то понятно кому)
19:03
DMaster
Металлист Королев и рокер Царев.
18:58