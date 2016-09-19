Губернатор Тульской области не предлагал Аленичеву возглавить "Арсенал"

Сегодня экс-форвард "Арсенала" Евгений Савин распространил информацию, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил Дмитрию Аленичеву возглавить "канониров". Однако, как стало известно "СЭ", на данный момент это не соответствует действительности.

Аленичев работал с туляками с 2011 до 2015 годы. Однако после вылета команды в ФНЛ он возглавил "Спартак", откуда уволился после того как не смог пройти в 3-м отборочном раунде Лиги Европы АЕК.

После семи туров чемпионата России "Арсенал" Сергея Павлова занимает 13-е место в таблице РФПЛ. (Вячеслав КОРОТКИН)

Первое интервью специалиста после увольнения из "Спартака":

Дмитрий Аленичев: "Меня сплавляли? Не верю!"