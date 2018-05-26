Губернатор Тульской области: "Арсенал" ведет переговоры с пятью кандидатами на пост главного тренера"

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сказал, что местный "Арсенал" ведет поиск нового главного тренера. Ранее пост наставника команды покинул Миодраг Божович.

- Мы благодарны Миодрагу Божовичу за удачный сезон. Это тренер с харизмой, тренер-стратег, и мы, естественно, предложили ему новый контракт, но, видимо, были и другие более выгодные предложения. Мы уважаем выбор Божовича, - цитирует губернатора "Интерфакс". - Сейчас клуб ведет переговоры с пятью потенциальными кандидатами на пост главного тренера. Двое из них - опытные специалисты, которые работали и за рубежом. В ближайшее время официально будет названо имя главного тренера.

В прошлом сезоне "Арсенал" занял седьмое место в чемпионате России.

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