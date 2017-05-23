Губернатор Самарской области поставил "Крыльям Советов" задачу вернуться в премьер-лигу

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поставил перед руководством "Крыльев Советов" задачу вернуться в премьер-лигу. Самарцы в матче 30-го тура РФПЛ проиграли дома "Тереку" со счетом 1:3 и, заняв 15-е место в таблице, вылетели в ФНЛ. Также губернатор поручил до 29 мая внести конкретные предложения по кадровым вопросам и вопросам организационного и финансового характера.

Во встрече Меркушина с руководством "Крыльев" приняли участие министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, генеральный директор Виталий Шашков и финансовый директор клуба Игорь Поваров.

- В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара – футбольный город, - цитирует Меркушина официальный сайт "Крыльев". - "Крылья Советов" должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в премьер-лигу.