Губернатор Самарской области поставил "Крыльям Советов" задачу вернуться в премьер-лигу

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поставил перед руководством "Крыльев Советов" задачу вернуться в премьер-лигу. Самарцы в матче 30-го тура РФПЛ проиграли дома "Тереку" со счетом 1:3 и, заняв 15-е место в таблице, вылетели в ФНЛ. Также губернатор поручил до 29 мая внести конкретные предложения по кадровым вопросам и вопросам организационного и финансового характера.
Во встрече Меркушина с руководством "Крыльев" приняли участие министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, генеральный директор Виталий Шашков и финансовый директор клуба Игорь Поваров.
- В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара – футбольный город, - цитирует Меркушина официальный сайт "Крыльев". - "Крылья Советов" должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в премьер-лигу.
grinvich82
сейчас найдут крайнего в виде тренера и дальше все будет как ни в чем не бывало...на футбол в Самаре перестали ходить, когда такое было. гнать всех этих шляхтиных с поварами поганой метлой от кормушки
20:00
Viktor001961
Где был губернатор весь сезон,что даже не заметил барахтанья лучшей команды региона и ,соответственно,её утопления ? И зачем теперь крылами махать ?
19:59
Верю в Крылья
Ха-ха-ха, опять Николай Иванович начал пиариться..... Поставил задачу вернуться в вышку...... Поздновато спохватился, а в середине сезона говорил, что сезон для нас уже потерян, надо просто доиграть, вот и доиграли.... Всех этих безруких и безмозглых руководителей команды гнать в три шеи.....шляховых, шашковых, пивоваровых....да и Николаю Ивановичу пора уже наверное на отдых.....
19:57