Губернатор Ростовской области: "Задача "Ростова" - место в первой пятерке чемпионата России"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что задача "Ростова" на оставшуюся часть чемпионата России - место в первой пятерке по итогам сезона. Также он сообщил, что в марте может быть скорректирована управленческая структура клуба.

На данный момент желто-синие занимают седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

- Мое мнение, что задача команды - попасть в первую пятерку, - приводит ТАСС слова Голубева. - Задача сохранить позитивную тенденцию последнего времени. После сборов у меня будет встреча с Курбаном Бердыевым. В марте состоится собрание акционеров, где будет скорректирована структура клуба. У нас сейчас президента нет. В марте, возможно, появится президент официально.