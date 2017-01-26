15:22 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Губернатор Ростовской области: "Задача "Ростова" - место в первой пятерке чемпионата России"

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что задача "Ростова" на оставшуюся часть чемпионата России - место в первой пятерке по итогам сезона. Также он сообщил, что в марте может быть скорректирована управленческая структура клуба.

На данный момент желто-синие занимают седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

- Мое мнение, что задача команды - попасть в первую пятерку, - приводит ТАСС слова Голубева. - Задача сохранить позитивную тенденцию последнего времени. После сборов у меня будет встреча с Курбаном Бердыевым. В марте состоится собрание акционеров, где будет скорректирована структура клуба. У нас сейчас президента нет. В марте, возможно, появится президент официально.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3974335

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КОММЕНТАРИИ (4)
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wowaizrostowa73

coxo - ты походу из лесу вышел, где пропадал последние пару лет. Не читай никакие новости, а то как узнаешь , что Ростов серебро взял, да в ЛЧ Баварию сделал, так , не дай Бог, у тебя сердце не выдержит.

16:35 26 января

coxo

в этом году у ростова будет очередная борьба за выживание с учетом ухода ведущих игроков и замены их на никому не нужное б/у команду уже фактически развалили

16:22 26 января

King's Bounty 999

баламошка Эти всегда тут как тут. Вечно присосутся к чужим успехам. А за свои собственные успехи их иногда сажают. Иногда. Надо бы почаще. _________ Согласен.

16:03 26 января

баламошка

Эти всегда тут как тут. Вечно присосутся к чужим успехам. А за свои собственные успехи их иногда сажают. Иногда. Надо бы почаще.

15:37 26 января

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Материалы других СМИ