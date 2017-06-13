Губернатор Ростовской области сообщил, что "Ростов Арене" потребуется спецоборудование для ухода за газоном

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил вице-премьеру России Виталию Мутко, что "Ростов Арене" понадобится специальное оборудование для ухода за газоном. Он также подчеркнул, что в июле закончатся работы по устройству футбольного поля, включая посев газона.
- Для обеспечения нормального роста травы необходимо оборудование системы дополнительного освещения роста газона, а после проращивания травы потребуется комплекс оборудования и техники для ухода за газоном и защиты от негативных погодных условий, - приводит официальный сайт правительства Ростовской области слова Голубева.
"Ростов Арена" примет четыре игры группового турнира и встречу 1/8 финала ЧМ-2018.
Дополнительная информация
http://www.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-Rostov-Arene-potrebuetsya-specoborudovanie-dlya-ukhoda-za-gazonom?pageid=92218&ItemID=77239&mid=83793
человек за футбол
губернатор ростовской области товарищ Голубев сообщил что московские,питерский и краснодарский клубы могут больше не волноваться по поводу игр с клубом ростов. клуб Ростов как конкурентноспособная еденица прекратил свое существование...теперь это сборище игроков которые в ближайший год-два не смогут показать что-либо мало-мальски вразумительное на футбольном поле...впрочем такие сроки в принципе это большая перестраховка так как месяцев через шесть и это сборище разбежится по причине систематической невыплаты зарплаты. Скажем большое спасибо товарищу Голубеву за хорошую работу..за уничтоженный клуб который смог в отличии от супермосковских грандов победить Баварию. Спасибо тебе мудрый руководитель....
20:49