Губернатор Ростовской области сообщил, что "Ростов Арене" потребуется спецоборудование для ухода за газоном

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил вице-премьеру России Виталию Мутко, что "Ростов Арене" понадобится специальное оборудование для ухода за газоном. Он также подчеркнул, что в июле закончатся работы по устройству футбольного поля, включая посев газона.

- Для обеспечения нормального роста травы необходимо оборудование системы дополнительного освещения роста газона, а после проращивания травы потребуется комплекс оборудования и техники для ухода за газоном и защиты от негативных погодных условий, - приводит официальный сайт правительства Ростовской области слова Голубева.

"Ростов Арена" примет четыре игры группового турнира и встречу 1/8 финала ЧМ-2018.

"Ростов Арена" готова на 80 процентов