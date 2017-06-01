Губернатор Ростовской области поблагодарил Бердыева за работу

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил бывшего вице-президента-тренера "Ростова" Курбана Бердыева за работу. Сегодня было объявлено о том, что 64-летний наставник покинул клуб. Также Голубев поблагодарил болельщиков за поддержку и пожелал команде успехов в следующем сезоне. По информации "СЭ", Бердыев в ближайшее время возглавит "Рубин".

– Спасибо тренерскому составу "Ростова" и особенно Курбану Бекиевичу Бердыеву за красивый футбол, удивительные победы и яркие эмоции от них, – написал Голубев в Твиттере. – Отдельные слова благодарности – болельщикам клуба: именно ваша поддержка создала основу для красивых побед "Ростова". Команде желаю удачи в будущих сезонах, новых успехов и новых красивых побед! Ростов и футбол неотделимы!

Спасибо тренерскому составу ФК "Ростов",и особенно Курбану Бекиевичу Бердыеву, за красивый футбол, удивительные победы и яркие эмоции от них – Василий Голубев (@golubev_vu) 1 июня 2017 г.

Отдельные слова благодарности - болельщикам клуба: именно ваша поддержка создала основу для красивых побед "Ростова" – Василий Голубев (@golubev_vu) 1 июня 2017 г.