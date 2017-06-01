13:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Губернатор Ростовской области поблагодарил Бердыева за работу

3

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил бывшего вице-президента-тренера "Ростова" Курбана Бердыева за работу. Сегодня было объявлено о том, что 64-летний наставник покинул клуб. Также Голубев поблагодарил болельщиков за поддержку и пожелал команде успехов в следующем сезоне. По информации "СЭ", Бердыев в ближайшее время возглавит "Рубин".

– Спасибо тренерскому составу "Ростова" и особенно Курбану Бекиевичу Бердыеву за красивый футбол, удивительные победы и яркие эмоции от них, – написал Голубев в Твиттере. – Отдельные слова благодарности – болельщикам клуба: именно ваша поддержка создала основу для красивых побед "Ростова". Команде желаю удачи в будущих сезонах, новых успехов и новых красивых побед! Ростов и футбол неотделимы!

Опрос

Чего добьется "Рубин" под руководством Бердыева?
голосовать
3
Материалы сюжета: Бердыев: возвращение в Казань
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Taiga42

ser958.... именно так и уходят( Лучший тренер Страны не должен заниматься поиском денег ...

14:49

ser958

так не уходят!!!!!!!!!!!!!!!!!

14:48

Pol Pot

что и следовало ожидать. денег нет , но вы там держитесь, мужики. Бекиич, вперёд, в Казань!

14:12