Губернатор Ростовской области: "Клуб должен игрокам "Ростова" зарплату за один месяц"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что "Ростов" задолжал команде заработную плату за один месяц. По его словам, желто-синие надеются на решение проблемы в ближайшее время. Летом 2016 года Голубев говорил о том, что долг "Ростова" составляет 300 миллионов рублей.

- Задолженность по зарплатам на данный момент составляет один месяц. Но мы надеемся решить все финансовые проблемы уже в ближайшее время, - приводит ТАСС слова Голубева. - Будем встречаться с частными инвесторами, которые любят футбол.