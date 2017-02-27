10:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Губернатор Ростовской области: "Клуб должен игрокам "Ростова" зарплату за один месяц"

0
0
0
0

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что "Ростов" задолжал команде заработную плату за один месяц. По его словам, желто-синие надеются на решение проблемы в ближайшее время. Летом 2016 года Голубев говорил о том, что долг "Ростова" составляет 300 миллионов рублей.

- Задолженность по зарплатам на данный момент составляет один месяц. Но мы надеемся решить все финансовые проблемы уже в ближайшее время, - приводит ТАСС слова Голубева. - Будем встречаться с частными инвесторами, которые любят футбол.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4052988

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ