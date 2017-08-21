Губернатор поставил "Ростову" задачу финишировать в первой половине таблицы чемпионата России

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что "Ростову" по силам финишировать в первой половине чемпионата России. Руководитель остался доволен результатами команды на старте сезона.

– Я доволен и тем, как "Ростов" играл в последние годы, – цитирует "Р-Спорт" Голубева. – Как известно, "Ростов" в прошлом году принес больше всего очков в Европе. Стартом сезона я доволен. В начале сезона к прогнозам мы относились очень осторожно, и нам нужен был хороший футбол. Но, конечно, вылет не обсуждался. Сейчас можно сказать, что "Ростов" должен попадать в десятку, а то и в первую половину таблицы.

Команда трансформировалась с новым тренером очень основательно, и болельщики ждали старта с опасением. На сегодняшний день команда удовлетворяет запросам болельщиков в полном объеме.