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Губернатор поблагодарил Павлова за работу с "Арсеналом" и вручил специалисту почетную грамоту

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел встречу с бывшим главным тренером тульского "Арсенала" Сергеем Павловым. В ее рамках он поблагодарил специалиста за успешную работу с "канонирами" и вручил ему почетную грамоту за развитие физической культуры и спорта.

– Вы вложили в спортсменов душу, талант, вывели команду в премьер-лигу, – приводит сайт правительства Тульской области слова Дюмина. – Вы настоящий профессионал, мастер своего дела.

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