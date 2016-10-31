Губернатор поблагодарил Павлова за работу с "Арсеналом" и вручил специалисту почетную грамоту

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел встречу с бывшим главным тренером тульского "Арсенала" Сергеем Павловым. В ее рамках он поблагодарил специалиста за успешную работу с "канонирами" и вручил ему почетную грамоту за развитие физической культуры и спорта.

– Вы вложили в спортсменов душу, талант, вывели команду в премьер-лигу, – приводит сайт правительства Тульской области слова Дюмина. – Вы настоящий профессионал, мастер своего дела.