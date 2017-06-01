Губернатор Оренбургской области: "Верим, что в следующем сезоне "Оренбург" не только вернется в премьер-лигу"

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг и генеральный директор компании "Газпром добыча Оренбург" Владимир Кияев сегодня провели встречу с руководством и тренерским штабом "Оренбурга".

– Мы все верим, что в следующем сезоне клуб не просто вернется в высшую лигу, но и закрепится там на максимально долгое время, – цитирует сайт "Оренбурга" Берга.

– Как генеральный спонсор хочу заверить, что мы команду бросать не собираемся. Задача на новый сезон – выйти в премьер-лигу, – сказал Кияев.

Напомним, что по итогам сезона "Оренбург" занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России и в серии пенальти проиграл "СКА-Хабаровску" в стыковых матчах. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.