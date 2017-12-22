Губернатор назвал цели, поставленные перед Карпиным в "Ростове"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что новому главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину предстоит сформировать команду, которая сможет бороться в чемпионате России за самые высокие места. Глава региона отметил, что в зимнее трансферное окно состав дончан могут пополнить новые игроки.

Напомним, Карпин был назначен на пост главного тренера "Ростова" 19 декабря, сменив Леонида Кучука. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2019/20. После 20 туров команда из Ростова-на-Дону занимает 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 25 очков.

- Появился новый тренер - Карпин. Надеюсь, он подкорректирует ситуацию, мы десятые сегодня пока (в РФПЛ. - Прим. "СЭ") после определенных заметных успехов пару лет назад - в 2014 году в Кубке России, игры в Лиге чемпионов, - цитирует ТАСС Голубева. - Мы сейчас ставим задачу сформировать, образно говоря, новый клуб, и претендовать на самые высокие места.

От нового тренера ожидаем, что он поможет, как минимум, удержать позиции или даже улучшить их. Надеюсь на новые приобретения для клуба во время зимнего трансферного окна Надеюсь, это тоже повлияет на ситуацию.

В Валеру поверил "Ростов". Скучно не будет!