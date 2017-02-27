Губернатор надеется, что Бердыев останется в "Ростове"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что "Ростов" надеется сохранить президента и тренера клуба Курбана Бердыева. Специалист возглавил команду в декабре 2014 года, а прошлым летом ушел с поста главного тренера, заняв пост президента и войдя в тренерский штаб дончан. Де-факто главным тренером считается Дмитрий Кириченко, а официально им числится Иван Данильянц, поскольку у Кириченко нет соответствующей лицензии.

- Я заинтересован в том, чтобы Бердыев продолжил работу в клубе, буду с ним встречаться перед началом чемпионата, - сказал Голубев. - Он столько сделал для создания этой команды, что нельзя останавливаться, надо развиваться. И что важно - он очень любит город Ростов-на-Дону.

Также губернатор отметил, что команда выполнила задачу на сезон в еврокубках - ростовчане пробились в 1/8 финала, победив в 1/16 финала "Спарту" (4:0, 1:1). В следующем раунде из соперником станет "Манчестер Юнайтед".

- У команды есть желание побеждать, плюс она выглядит монолитно, умеет не только обороняться, но и играть в атаке, и счет 4:0 это показал, - отметил Голубев. - По сути, команда уже выполнила задачу на евросезон - сыграла зрелищно, результативно. Задача победить в турнире, конечно, не ставилась, но при сохранении той же динамики, настроя, поддержки со стороны болельщиков, у команды есть шансы пройти далеко.