14:06 | Футбол — РФПЛ

Губернатор Хабаровского края замерил температуру поля перед матчем СКА - "Локомотив"

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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посетил стадион имени Ленина, на котором в рамках 18-го тура чемпионата России местный СКА сыграет с "Локомотивом", сообщает официальный сайт дальневосточной команды. Глава региона вместе с председателем попечительского совета клуба Аркадием Мкртычевым ознакомился с ходом работ в рамках подготовки арены к игре с лидером национального первенства. В рамках осмотра стадиона Шпорт замерил температуру поля.

Напомним, матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры - 12.00 по московскому времени (19.00 - по местному). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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https://fcska.ru/media/news/gubernator-kraya-oznakomilsya-s-podgotovkoy-k-matchu-ska-khabarovsk-lokomotiv/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Pleafant

Лучше бы у себя померил температуру,всё ли в порядке,если решил мерять температуру поля за 5 дней до игры.

14:25

volgakuban

и какая температура?

14:22