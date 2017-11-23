Губернатор Хабаровского края замерил температуру поля перед матчем СКА - "Локомотив"

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посетил стадион имени Ленина, на котором в рамках 18-го тура чемпионата России местный СКА сыграет с "Локомотивом", сообщает официальный сайт дальневосточной команды. Глава региона вместе с председателем попечительского совета клуба Аркадием Мкртычевым ознакомился с ходом работ в рамках подготовки арены к игре с лидером национального первенства. В рамках осмотра стадиона Шпорт замерил температуру поля.

Напомним, матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры - 12.00 по московскому времени (19.00 - по местному). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Хабаровск. 23 ноября. Местное время - 19:15. Температура поверхности поля и воздуха на Стадионе имени Ленина. Замер осуществляет губернатор края Вячеслав Шпорт.



В понедельник гостем ДВ будет лидер турнира главных команд российской Премьер-лиги, московский "Локомотив". pic.twitter.com/kB9xKKx9kL – ФК "СКА-Хабаровск" (@fcska) 23 ноября 2017 г.

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