Губернатор Голубев: "Ростов-Арена" может принимать и футбольные матчи, и концерты"

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, отметил, что концерт рэпера Басты состоится в том случае, если будут гарантии сохранности газона.

- Требование ФК "Ростов" и властей состоит в одном - сохранении стадиона и газона, - приводит ТАСС слова Голубева. - При предоставлении гарантий и при использовании правильных технологий концерт, конечно, будет. Сейчас над этим работают. Мне важно, чтобы стадион служил 100 лет и на нем были и концерты, и, конечно, футбольные матчи.

Ранее "Ростов" выразил недовольство тем, что на 29 сентября на "Ростов Арене" состоится концерт Басты. В клубе заявили, что раздумывают над тем, чтобы отказаться от использования этого стадиона из-за того, что после концерта может быть испорчен газон. Ростовчане проведут следующий после концерта матч 6 октября - против "Оренбурга".

Сам рэпер заявил, что ради "Ростова" готов отменить концерт, а также предложил клубу "не придумывать причины и оправдания собственных неудач". Донской клуб предложил изменить дату мероприятия, заверив, что уважает творчество Басты.