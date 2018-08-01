ГУ МВД по Краснодарскому краю начало проверку по факту ДТП с участием авто Смолова

ГУ МВД по Краснодарскому краю проводит проверку по факту аварии, произошедшей минувшей ночью в столице региона.

Напомним, по информации" Кубанских новостей", форвард "Краснодара" и сборной России Федор Смолов попал в аварию в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка.

- По поводу аварии с участием дорогостоящего автомобиля проводится проверка. Другой информации на данный момент у нас для СМИ нет, - отметили в пресс-службе главка по Краснодарскому краю.

Отметим, что BMW M5 First Edition – специальная модель автомобиля, выпущенная ограниченной серией в 400 экземпляров.

В России в продажу поступило 20 таких машин, все они раскуплены. Стоимость автомобиля начинается от 9 миллионов рублей. (Андрей СИЗЯКИН)