ГУ МВД Краснодарского края установило обстоятельства ДТП с участием автомобиля Смолова

ГУ МВД по Краснодарскому краю закончило проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося в ночь на 1 августа в столице края. Ранее, напомним, сообщаюсь, что 28-летний форвард "Краснодара" Федор Смолов попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей.

Футболист дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей. Позднее появилась информация, что Смолова не было за рулем суперкара.

- В ходе проверки полицейские установили, что ДТП с участием автомобиля BMW произошло в 01.40 ночи на улице Ставропольской города Краснодара. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В ДТП никто не пострадал, - сообщили "СЭ" в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В четверг появилась информация, согласно которой полицейские встречались со Смоловым в присутствии службы безопасности "Краснодара". Игрок сказал, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление. Теперь он ждет суда - за оставление ДТП его могут лишить прав.

В отношении водителя были составлены административные материалы по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), которые предусматривают наложение административного штрафа, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток, - добавили в МВД. (Андрей СИЗЯКИН)