Группа "КняZz" выступит на стадионе "Санкт-Петербург" перед матчем "Зенит" – "Арсенал"

Перед началом матча 13-го тура чемпионата России между "Зенитом" и тульским "Арсеналом" на стадионе "Санкт-Петербург" выступит группа "КняZz", информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

Концерт начнется в 17.30 по московскому времени. Он пройдет в фойе трибуны С на втором этаже. Андрей Князев и его коллектив исполнят собственные хиты и песни, посвященные "Зениту".

Напомним, что матч "Зенит" – "Арсенал" состоится 15 октября, начало игры – в 19.00 по московскому времени.

Андрей Князев: "Горшок говорил: фуфло этот ваш футбол. За "Зенит" должны играть питерские"