19:40 | Футбол — РФПЛ

Группа "КняZz" выступит на стадионе "Санкт-Петербург" перед матчем "Зенит" – "Арсенал"


Перед началом матча 13-го тура чемпионата России между "Зенитом" и тульским "Арсеналом" на стадионе "Санкт-Петербург" выступит группа "КняZz", информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

Концерт начнется в 17.30 по московскому времени. Он пройдет в фойе трибуны С на втором этаже. Андрей Князев и его коллектив исполнят собственные хиты и песни, посвященные "Зениту".

Напомним, что матч "Зенит" – "Арсенал" состоится 15 октября, начало игры – в 19.00 по московскому времени.

Андрей Князев: "Горшок говорил: фуфло этот ваш футбол. За "Зенит" должны играть питерские"

Зенит - Арсенал Т

 

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-10-11-live-na-krestovskom-pered-matchem-s-arsenalom-vystupit-rok-kollektiv-knyazz.htm

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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