16:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Группа игроков молодежки "Спартака" тренируется с основой

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В преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" с основой "Спартака" занимаются игроки молодежного состава, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Помимо Дениса Давыдова, который работает в общей группе уже несколько дней, это форвард Александр Руденко, защитники Артем Сокол и Константин Щербаков, а также хавбеки Петр Володкин и Егор Рудковский. Стоит также отметить, что защитник Евгений Макеев восстанавливается после травмы по индивидуальной программе. Напомним, что в поединке не сможет принять участия еще один фланговый защитник - Андрей Ещенко.

Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится 11 сентября, начало - в 16.30.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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честный человечишко

Доколе?!.))

17:22

lordblack

А где Кутин, Пуцко, Хомуха? Это уже основной состав?

16:48

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