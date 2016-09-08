Группа игроков молодежки "Спартака" тренируется с основой

В преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" с основой "Спартака" занимаются игроки молодежного состава, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Помимо Дениса Давыдова, который работает в общей группе уже несколько дней, это форвард Александр Руденко, защитники Артем Сокол и Константин Щербаков, а также хавбеки Петр Володкин и Егор Рудковский. Стоит также отметить, что защитник Евгений Макеев восстанавливается после травмы по индивидуальной программе. Напомним, что в поединке не сможет принять участия еще один фланговый защитник - Андрей Ещенко.
Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится 11 сентября, начало - в 16.30.
честный человечишко
Доколе?!.))
17:22
lordblack
А где Кутин, Пуцко, Хомуха? Это уже основной состав?
16:48