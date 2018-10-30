Грубых нарушений общественного порядка во рамках проведения матча "Рубин" - "Спартак" не допущено

В ходе проведения матча 12-го тура российской премьер-лиги "Рубин"– "Спартак" грубых нарушений общественного порядка не допущено, информирует пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Общественный порядок во время подготовки и проведения игры обеспечивали около 1,5 тысяч полицейских, а также сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций и контролеры-распорядители. Во время матча на стадионе "Казань-Арена" присутствовало более 16 тысяч зрителей, в том числе более 2500 болельщиков "Спартака" и около 400 – "Рубина".

В ходе предпринятых мер по профилактике нарушений общественного порядка в отделы полиции Казани было доставлено и привлечено к административной ответственности 8 болельщиков за совершение правонарушений:

- 4 человека – по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство";

- 4 человека – по статье 20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

Один из задержанных оказался несовершеннолетним. Его поместили в центр временного содержания несовершеннолетних подростков МВД по РТ. Рассмотрение административных материалов в судах запланировано на 30 октября 2018 года.

Все о чемпионате России - здесь.