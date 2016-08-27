18:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гроза в Грозном. "Ростов" накрыло ураганом

Гроза в Грозном. Фото ФК "Ростов"
Гроза в Грозном. Фото ФК "Ростов"
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Непогода вмешалась в подготовку "Ростова" к матчу 5-го тура чемпионата России с "Тереком". Когда команда прибыла на "Ахмат Арену" на тренировку, стадион накрыл ураган и проливной дождь. Занятия пришлось прервать. Также был приостановлен матч молодежных команд. Как сообщает пресс-служба "Ростова", игра будет возобновлена завтра.

Напомним, что матч между основными командами "Терека" и "Ростова" также должен состояться завтра, начало в 19.15 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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Пряслин

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