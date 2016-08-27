Гроза в Грозном. "Ростов" накрыло ураганом

Непогода вмешалась в подготовку "Ростова" к матчу 5-го тура чемпионата России с "Тереком". Когда команда прибыла на "Ахмат Арену" на тренировку, стадион накрыл ураган и проливной дождь. Занятия пришлось прервать. Также был приостановлен матч молодежных команд. Как сообщает пресс-служба "Ростова", игра будет возобновлена завтра.

Напомним, что матч между основными командами "Терека" и "Ростова" также должен состояться завтра, начало в 19.15 по московскому времени.