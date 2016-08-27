Гроза в Грозном. "Ростов" накрыло ураганом

Непогода вмешалась в подготовку "Ростова" к матчу 5-го тура чемпионата России с "Тереком". Когда команда прибыла на "Ахмат Арену" на тренировку, стадион накрыл ураган и проливной дождь. Занятия пришлось прервать. Также был приостановлен матч молодежных команд. Как сообщает пресс-служба "Ростова", игра будет возобновлена завтра.
Напомним, что матч между основными командами "Терека" и "Ростова" также должен состояться завтра, начало в 19.15 по московскому времени.
Тренировка приостановлена из-за сильного дождать 🌧 #ТерекРостов #АхматАрена pic.twitter.com/qLQofzTntG– Football Club Rostov (@rostovfc) 27 августа 2016 г.
Прямо сейчас pic.twitter.com/ylzTTGucjR– Football Club Rostov (@rostovfc) 27 августа 2016 г.
Последствия урагана pic.twitter.com/yC7lHfsqJh– Football Club Rostov (@rostovfc) 27 августа 2016 г.
Пряслин
Мы - команда ураган, / Заправляет здесь Курбан...
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