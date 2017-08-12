Григорян: отставка в прямом эфире

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после поражения от московского "Динамо" (1:3) заявил, что подает в отставку. Специалист отметил, что после такого количества проигранных матчей (у махачкалинцев 5 поражений при одной победе после старта чемпионата) тренер должен набраться мужества и уйти из команды.
– Ну, уже не главный тренер, – начал флеш-интервью в прямом эфире Григорян и поправил корреспондента, который сначала назвал его главным тренером махачкалинского "Динамо", а после подсказки – "Анжи". – А по матчу – очередная игра, где индивидуальные и грубейшие ошибки привели к такому результату. По содержанию провели качественную игру, но проиграли. Когда накапливается достаточное количество качественных игр, которые ты все равно проигрываешь – тренер должен набраться мужества и подать в отставку. Что я и делаю.
Добавим, что перед игрой во флеш-интервью на вопрос об отставке Григорян процитировал Окуджаву: "После матча я буду говорить либо: "Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе", либо "Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета!"
50-летний Григорян работал в махачкалинском клубе с января 2017 года. Как ранее сообщал "СЭ", принять "Анжи" после матча с "Динамо" должен Валерий Карпин.
Perry_Garr
теперь на анжуйцев насмотримся-начитаемся. у С-Э помимо темы "как там у срамтака" появилась вторая "валера в Дагии форева".. верим-не верим, но поржем..
01:22
Denissimo
видел его интервью со львовым, в отличие от "причесанных" журналистских постов, косноязычен до безобразия. А глупость свою преподносит как прямоту суждений. В топку, кароч
23:51 12 августа
Vorlod
Валера , верим ! А Григоряну Арарат поднимать .
23:34 12 августа
Новоуепинни
Кстати Григорян-то как тренер адекватнее Карпина. Анжи за такие пируэты еще поплатится )) Одно плохо - коням засада, с карпиным-то стока очков на анжи уже вряд ли поднимут ))
23:21 12 августа
Zello
Спасибо за все, Григорянц! Мы не носим паранжи, мы болеем за Анжи...
23:18 12 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И это прекрасно. Этот ненормальный похоже всегда был под коксом, нес всякую тупую ересь. На рынок абрикосами торговать.
23:06 12 августа
Новоуепинни
Скорее всего многоходовочка. Карпину видать предложили стока бабла, что он даже с газпром-тв убежал. От одной которая на тачке грохнулась, к другому из той же тачки )) А григоряна сливали ради карпина.
23:03 12 августа
Versus67
ТВ-твой дом...клоун.
23:00 12 августа
Luchezarny
И пусть ему за это земля будет пухом)))
22:52 12 августа
Valdemarson
Теперь в Спартак вместо сами знаете кого... Чё-то у него тоже не заладилось... А после просёра в ЛЧ попрут - к бабке не ходи.
22:24 12 августа
Tom Sowyer
Наконец-то самоликвидировался. Меньше болтал бы
22:21 12 августа
Medved.
если уж написано на роду овец пасти то паси и не лезь в футбол
22:20 12 августа
Юный Люцифер
Жаль. Самобытный специалист, яркий, харизматичный, надеюсь без работы не останется
22:19 12 августа
Vavan_99
ждем в Луче
22:16 12 августа
Platinum1991
Александра Григоряна надо поддержать и выразить ему ДОВЕРИЕ!!! Очень ХОРОШО, что главный тренер «Анжи» Александр Григорян работает тренером в команде. Отличный тренер для Анжи! Команда играла НЕСТАБИЛЬНО на протяжении всего прошлого сезона. Хорошая игра чередовалась с неудачными. Александр Григорян сможет помочь Анжи выровнять игру! Желаем Анжи и Александру Григоряну играть и бороться за стабильную игру и высокие места. Надо дать спокойно Александру Григоряну работать в Анжи и он сумеет вывести команду на высокий уровень! Александр Григорян умеет и хочет работать! Вот, пусть и работает дальше в «Анжи»! Смена тренера не пойдёт «Анжи» на пользу! Сватают Карпина, но он в Анжи НЕ КОТИРУЕТСЯ!!!
22:09 12 августа
Курбский
и за это ему можно сказать - спасибо!
22:06 12 августа
Dimos*
ну зашибись теперь с карпухи по полной поржем )
22:06 12 августа