21:59 12 августа | Футбол — РФПЛ

Григорян: отставка в прямом эфире

Александр ГРИГОРЯН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Александр ГРИГОРЯН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после поражения от московского "Динамо" (1:3) заявил, что подает в отставку. Специалист отметил, что после такого количества проигранных матчей (у махачкалинцев 5 поражений при одной победе после старта чемпионата) тренер должен набраться мужества и уйти из команды.

– Ну, уже не главный тренер, – начал флеш-интервью в прямом эфире Григорян и поправил корреспондента, который сначала назвал его главным тренером махачкалинского "Динамо", а после подсказки – "Анжи". – А по матчу – очередная игра, где индивидуальные и грубейшие ошибки привели к такому результату. По содержанию провели качественную игру, но проиграли. Когда накапливается достаточное количество качественных игр, которые ты все равно проигрываешь – тренер должен набраться мужества и подать в отставку. Что я и делаю.

Добавим, что перед игрой во флеш-интервью на вопрос об отставке Григорян процитировал Окуджаву: "После матча я буду говорить либо: "Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе", либо "Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета!"

50-летний Григорян работал в махачкалинском клубе с января 2017 года. Как ранее сообщал "СЭ", принять "Анжи" после матча с "Динамо" должен Валерий Карпин.

Трансляция матча "Анжи" – "Динамо"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (17)
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Perry_Garr

теперь на анжуйцев насмотримся-начитаемся. у С-Э помимо темы "как там у срамтака" появилась вторая "валера в Дагии форева".. верим-не верим, но поржем..

01:22

Denissimo

видел его интервью со львовым, в отличие от "причесанных" журналистских постов, косноязычен до безобразия. А глупость свою преподносит как прямоту суждений. В топку, кароч

23:51 12 августа

Vorlod

Валера , верим ! А Григоряну Арарат поднимать .

23:34 12 августа

Новоуепинни

Кстати Григорян-то как тренер адекватнее Карпина. Анжи за такие пируэты еще поплатится )) Одно плохо - коням засада, с карпиным-то стока очков на анжи уже вряд ли поднимут ))

23:21 12 августа

Zello

Спасибо за все, Григорянц! Мы не носим паранжи, мы болеем за Анжи...

23:18 12 августа

Гаттузо Крут!!!!!!#!

И это прекрасно. Этот ненормальный похоже всегда был под коксом, нес всякую тупую ересь. На рынок абрикосами торговать.

23:06 12 августа

Новоуепинни

Скорее всего многоходовочка. Карпину видать предложили стока бабла, что он даже с газпром-тв убежал. От одной которая на тачке грохнулась, к другому из той же тачки )) А григоряна сливали ради карпина.

23:03 12 августа

Versus67

ТВ-твой дом...клоун.

23:00 12 августа

Luchezarny

И пусть ему за это земля будет пухом)))

22:52 12 августа

Valdemarson

Теперь в Спартак вместо сами знаете кого... Чё-то у него тоже не заладилось... А после просёра в ЛЧ попрут - к бабке не ходи.

22:24 12 августа

Tom Sowyer

Наконец-то самоликвидировался. Меньше болтал бы

22:21 12 августа

Medved.

если уж написано на роду овец пасти то паси и не лезь в футбол

22:20 12 августа

Юный Люцифер

Жаль. Самобытный специалист, яркий, харизматичный, надеюсь без работы не останется

22:19 12 августа

Vavan_99

ждем в Луче

22:16 12 августа

Platinum1991

Александра Григоряна надо поддержать и выразить ему ДОВЕРИЕ!!! Очень ХОРОШО, что главный тренер «Анжи» Александр Григорян работает тренером в команде. Отличный тренер для Анжи! Команда играла НЕСТАБИЛЬНО на протяжении всего прошлого сезона. Хорошая игра чередовалась с неудачными. Александр Григорян сможет помочь Анжи выровнять игру! Желаем Анжи и Александру Григоряну играть и бороться за стабильную игру и высокие места. Надо дать спокойно Александру Григоряну работать в Анжи и он сумеет вывести команду на высокий уровень! Александр Григорян умеет и хочет работать! Вот, пусть и работает дальше в «Анжи»! Смена тренера не пойдёт «Анжи» на пользу! Сватают Карпина, но он в Анжи НЕ КОТИРУЕТСЯ!!!

22:09 12 августа

Курбский

и за это ему можно сказать - спасибо!

22:06 12 августа

Dimos*

ну зашибись теперь с карпухи по полной поржем )

22:06 12 августа