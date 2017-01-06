16:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорян определился с тренерским штабом "Анжи"

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"Анжи" огласил имена специалистов, которые войдут в тренерский штаб нового наставника команды Александра Григоряна. Старшим тренером стал Дмитрий Безняк, являвшийся ассистентом Григоряна в предыдущем клубе – "СКА-Хабаровск". Николай Шлеев, также работавший с главным тренером "Анжи" в хабаровском клубе, назначен тренером вратарей. В качестве тренера в штаб вошел экс-игрок махачкалинского "Динамо" Анзур Садиров. Функции тренера по физподготовке наряду с Максимом Адамовичем будет выполнять Михаил Соловей. Другой тренер по физподготовке Виталий Шпанюк покидает "Анжи".

Наставником молодежной команды махачкалинцев назначен Гамаль Бабаев. Михаил Маркаров покидает должность старшего тренера резервистов.

Напомним, ранее "Анжи" объявил о скором расставании с ведущими игроками, смене владельца (клуб окончательно покинул Сулейман Керимов) и перестановках внутри клуба.

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Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/grigorjan_opredelilsja_s_pomoshhnikami060117/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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delacrua

А с салоном красоты определился? или это конфиденциальная информация?

16:49

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