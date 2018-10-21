Григорян - о Кокорине и Мамаеве: "Талантливейшие футболисты, которым дан такой шанс в жизни, ведут себя просто по-идиотски"

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян заявил, что возмущен ситуацией с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

- Вы даже не представляете, как я возмущен случившимся. Это еще мягко сказано. Талантливейшие наши футболисты, которым дан такой шанс в жизни, ведут себя просто по-идиотски. Но то, что происходит дальше, возмущает еще больше. Послушайте: они что, самые ужасные преступники у нас в стране, чтобы столько времени им уделять? Или раньше таких ситуаций не было?

Такие моменты проскальзывали у футболистов и раньше. И уже тогда надо было их глушить. Общественность сейчас хочет их растоптать и посадить. Но если бы они были такими негодяями, никогда в жизни не попали бы в "Зенит" и "Краснодар", - заявил Григорян в интервью "Российской газете".

- Считаете, их стоит лишать професии?

- Нет. Это какой-то дьявольский приговор. Вот наказать так, чтобы это стало им уроком на всю жизнь - да. Я не знаю, есть ли в закон, предусматривающий серьезное денежное наказание. По мне, я бы лишил их всего, что они заработали за карьеру, и сказал: "Ребят, начинайте заново. Идите и доказывайте, проявите свой талант". Кокорин с Мамаевым должны понести разумное наказание, чтобы они запомнили это на всю жизнь. Но лишать профессии нельзя.

Ранее Кокорин вместе Мамаевым, младшим братом Кирилломи друзьями избили трех человек в Москве. Им выдвинуто обвинение по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Подозреваемые помещены судом под стражу до 8 декабря. Они находятся в СИЗО "Бутырка".