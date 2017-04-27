21:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорян не дал обязательное флеш-интервью после матча с "Томью"

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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча 25-го тура премьер-лиги с "Томью" (3:3) не дал обязательное интервью. Вместо него с журналистом вышел поговорить старший тренер команды Дмитрий Безняк. 

Наставник был краток и отметил лишь следующее: "Матч можно рассматривать только с отрицательной точки зрения. Мы имели преимущество, но не реализовали свои моменты. Соперник нас за это наказал."

Напомним, что "Анжи" отыгрался лишь на 90+7-й минуте встречи. При этом все три гола махачкалинцы забили с пенальти.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Dexty_07

Стыдно стало давать интервью после такой победы. Позор

21:56

delacrua

да потому что судья заряжен был на победу анжи. а в итоге ничья. что комментировать?

21:49

igorx70

Он взял мыло и веревку и пошел в лес.

21:47