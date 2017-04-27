Григорян не дал обязательное флеш-интервью после матча с "Томью"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча 25-го тура премьер-лиги с "Томью" (3:3) не дал обязательное интервью. Вместо него с журналистом вышел поговорить старший тренер команды Дмитрий Безняк.

Наставник был краток и отметил лишь следующее: "Матч можно рассматривать только с отрицательной точки зрения. Мы имели преимущество, но не реализовали свои моменты. Соперник нас за это наказал."

Напомним, что "Анжи" отыгрался лишь на 90+7-й минуте встречи. При этом все три гола махачкалинцы забили с пенальти.