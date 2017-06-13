Григорий Полтавченко: "Благодарен "Зениту" за решение поменять тренерский штаб"

Губернатор Санкт-Петербурга Григорий Полтавченко поприветствовал нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини. Он не сомневается, что под руководством итальянского специалиста сине-бело-голубые сумеют вернуть себе первое место в чемпионате России, а также добиться побед в еврокубках.

- Я рад поприветствовать нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, - сказал Полтавченко. - В последнее время мы заждались громких ярких побед. Благодарен руководству "Зенита" за решение поменять тренерский штаб. Рад, что нашу команду возглавит знаменитый итальянский футболист.

Уверен, что в нашем чемпионате Манчини поможет вернуть первое место и добыть новые европейские награды. Господин Манчини, вы приехали в удивительный город. В город, где можно добиться невероятных успехов. (Гоша ЧЕРНОВ)

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